Banyak Muslim yang bekerja di perusahaan besar sering menghadapi dilema: bagaimana jika bisnis utama perusahaan halal, tetapi ada divisi lain yang menjual produk non-halal atau menggunakan sistem riba? Apakah gaji yang diterima tetap halal?

Pertanyaan ini disampaikan oleh pembaca Anom Hidayat dari Depok dalam rubrik Tanya Ustaz di kanal Mozaik Islam Inilah.com.

Pertanyaan:

“Ustaz, Gimana hukumnya klo kita kerja di perusahaan yang bisnis utamanya halal, tapi ada divisi lain yang jual produk non-halal atau pakai sistem riba. Gaji kita jadi haram enggak?” (Anom Hidayat – Depok)

Jawaban:

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ustaz Fatih Karim, pendiri Cinta Quran Foundation sekaligus Dewan Pembina Amazing Group, menjelaskan, seorang Muslim idealnya memastikan pekerjaan dan produk yang dikerjakannya benar-benar halal.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam mencari nafkah sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberkahan hidup seseorang.

Ia mengingatkan pesan Nabi Muhammad SAW tentang bahaya harta yang diperoleh dari sumber yang tidak halal.

“Pertama buat teman-teman yang ingin bekerja pastikan tempat bekerja dan produk-produk yang kita kerjakan itu halal. Kenapa? Karena kita takut. Kata Nabi Muhammad SAW, Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram hanya api neraka yang bisa menyucikannya,” ujarnya.

Ustaz Fatih kemudian menegaskan kembali pesan tersebut dengan penekanan yang kuat agar umat Islam benar-benar memahami konsekuensinya.

“Nah, ulangin ya. Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram hanya api neraka yang bisa menyucikannya.

Berarti Ustaz Fatih, gak bisa disucikan dengan umrah. Enggak bisa disucikan dengan istighfar. Enggak, disucikan dengan neraka jahannam. Jadi buat teman-teman, kerja banyak kok kerjaan yang halal.

Kerja banyak kok jasa yang halal. Jadi ngapain kita kerja di tempat-tempat yang haram?”

Jika Divisi Sendiri Halal

Namun bagaimana jika seseorang bekerja di divisi yang halal, sementara divisi lain dalam perusahaan tersebut menjalankan bisnis yang tidak halal?

Ustaz Fatih menjelaskan, selama seseorang tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang haram, maka tanggung jawabnya terbatas pada pekerjaan yang ia lakukan.

“Tapi Ustaz, aku sih, divisi aku sih divisi yang halal. Tapi divisi sebelah tuh ada yang haram. Itu kan bukan dalam divisi kita. Itu kan bukan kuasa kita. Jadi gimana dong? Ya sudah, bekerja lah di sana," ungkapnya.

Meski demikian, ia tetap menganjurkan agar seorang Muslim mencari pekerjaan yang benar-benar bersih dari unsur yang meragukan.

“Dan berdoa lah mudah-mudahan teman kita yang bekerja di sana Allah tolong. Tapi saran saya nih buat kawan-kawan di inilah. Jadi saran saya carilah pekerjaan yang benar-benar bersih,” tambah Ustaz Fatih.

Dampak Harta Halal

Menurutnya, harta yang halal bukan hanya soal hukum fikih, tetapi juga membawa dampak besar terhadap kehidupan keluarga.

“Kenapa? Dampaknya dahsyat loh. Istrinya jadi salehah. Rumah tangganya Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Anak-anaknya saleh dan salehah. Dan Allah tambah ketenangan dalam jiwanya."

Ia kembali mengingatkan, jika ada pilihan lain, sebaiknya seorang Muslim mencari pekerjaan yang benar-benar halal.

“Kalau ada maaf ya divisi lain yang rasanya kurang halal. Atau jelas-jelas haram. Saran saya mendingan cari pekerjaan yang lain. Kenapa? Insya Allah rahmat Allah besar banget. Dan anugerah tempat kerja yang lain juga banyak kok.”

Pilih Rezeki yang Bersih

Pada akhirnya, Ustaz Fatih menekankan bahwa tujuan utama seorang Muslim adalah membawa pulang rezeki yang halal bagi keluarganya.

“Saran saya nih kalau mau teman-teman selamat dunia dan akhirat. Pastikan harta yang kita bawa pulang ke rumah harta yang halal,” ujarnya.

Ia juga memberi peringatan bagi mereka yang sudah terlanjur bekerja di lingkungan yang jelas haram.

“Dan terakhir nih buat teman-teman yang sudah terlanjur mengambil pekerjaan yang haram. Saya hanya ingin ingatkan. Gimana nanti kalau pada saat kita bekerja yang haram ajal kita datang. Kita sedang dalam keadaan suul khotimah. Bukankah akhir itu yang menentukan? Dan bukankah kita ingin husnul khotimah?”

Momentum Ramadan untuk Berubah

Ustaz Fatih juga mengingatkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri, termasuk dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

“Saran saya nih dah resign aja. Cari pekerjaan yang pasti-pasti halal dan berkah. Untuk dunia dan juga untuk di akhirat. Dan terakhir nih mumpung bulan Ramadan. Jangan lupa doa. Semoga Allah ganti dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Hasil yang lebih berkah dan berlimpah. Dan juga pekerjaan yang lebih menantramkan,” kata Ustaz Fatih.

Ia pun menutup dengan doa bagi semua pekerja Muslim agar mendapatkan lingkungan kerja yang baik dan penuh keberkahan.