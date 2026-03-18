Fenomena “gila validasi” di era media sosial kian mengkhawatirkan. Banyak orang merasa gelisah saat unggahannya sepi “like”, minim komentar, atau tak kunjung dibagikan. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya berhenti berbuat baik hanya karena respons manusia yang tak sesuai harapan.

Pertanyaan ini datang dari Radif Tauf Anbar di Merauke: "Kenapa ya kita lebih takut enggak dapat like atau dikomen jahat sama netizen, daripada takut sama pandangan Allah? Gimana cara menyembuhkan penyakit 'gila validasi' ini?"

Menanggapi hal tersebut, Ustaz Fatih Karim, pendiri Cinta Quran Foundation sekaligus Dewan Pembina Amazing Group, memberikan penjelasan yang menohok sekaligus menenangkan.

Ia mengungkapkan, banyak orang hari ini terjebak dalam ketergantungan pada validasi manusia.

“Banyak orang yang takut banget enggak dapat like, posting. Kok like-nya dikit, di-posting kok enggak ada yang nge-share. Ah udah ah malas ah posting-posting, kenapa enggak ada yang like, enggak ada yang share, enggak ada yang subscribe, akhirnya berhenti berbuat baik karena orang lain,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, niat awal berbuat baik seharusnya dilandasi karena Allah, bukan manusia.

“Ingat nih kawan-kawan Inilah saya ingetin ya, jangan berhenti karena manusia jika kamu memulai karena Allah. Jika kamu mulai karena Allah, jangan berhenti karena kata-kata manusia, karena kata-kata manusia enggak akan bisa dipegang,” kata Ustaz Fatih Karim.

Validasi Manusia Itu Sementara

Menurutnya, sifat manusia yang mudah berubah menjadi alasan kuat mengapa tidak layak menjadikan mereka sebagai sumber validasi utama.

“Hari ini dia puji kita, besok dia caci kita, dia bully kita, maka tidak akan ada yang pernah abadi di dunia,” ucapnya.

Karena itu, standar penilaian yang seharusnya dijadikan pegangan adalah pandangan Allah, bukan reaksi netizen.

“Jadi kalau mau berbuat baik, berbuat baik aja, kan Allah Maha Melihat, kan Allah Maha Mendengar. Meskipun tidak ada yang like, meskipun tidak ada yang share, dan meskipun enggak ada yang love, tetap teman-teman didengarkan dan dicintai oleh Allah,” ujar Ustaz Fatih karim.

Obat ‘Gila Validasi’: Ihsan

Lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini? Ustaz Fatih menjelaskan konsep ihsan sebagai kunci utama.

“Pertama yang namanya ihsan, apa itu ihsan? Berbuat baik dengan sadar bahwa Allah Maha Melihat meskipun dia tidak melihat Allah,” katanya.

Orang yang mencapai derajat ihsan disebut muhsinin, yakni mereka yang tetap berbuat baik tanpa butuh pengakuan.

“Dia selalu berbuat baik tanpa perlu pencitraan. Dia selalu berbuat baik tanpa perlu validasi dari mana-mana,” imbuhnya.

Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi terpengaruh oleh naik-turunnya respons di media sosial.

“Dia selalu berbuat baik tanpa peduli kok viewers-nya turun, kok likes-nya enggak ada, kok enggak ada yang share. Gak peduli kata manusia, yang penting peduli kepada kacamatanya Allah,” kata Ustaz Fatih

Kunci Hidup Tenang: Lepas dari Penilaian Manusia

Menurutnya, salah satu sumber ketenangan hidup adalah berhenti bergantung pada penilaian manusia.

“Yang membuat kita nyaman adalah tidak peduli validasi manusia. Karena manusia akan berubah-rubah memvalidasi kita. Sebentar dia akan jadi likers, sebentar dia jadi unfollow untuk kita,” katanya lagi.

Ketergantungan pada manusia justru membuka pintu kekecewaan.

“Mulai hari ini setop berhenti berharap kepada manusia, berharap kepada manusia adalah sakit hati yang dia sengaja,” ujar Ustaz fatih.

Sebaliknya, keikhlasan menjadi jalan keluar terbaik.

“Mulai hari ini berbuatlah karena Allah dan tinggalkan itu semuanya, ikhlas,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan untuk merenungi makna Surat Al-Ikhlas.

“Coba teman-teman baca Alquran Surat Al-Ikhlas deh, keren ya. Alquran Surat Al-Ikhlas, namanya ikhlas tapi enggak ada ayat tentang ikhlas, keren banget kan,” ungkapnya.

Tetap Berbuat Baik, Meski Sepi Apresiasi

Pesan terakhirnya sederhana namun dalam: jangan berhenti berbuat baik hanya karena minim respons manusia.

“Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nge-posting sesuatu yang baik, yang udah nge-posting sesuatu yang inspiring. Lanjutkan, enggak usah peduli kata teman-teman, yang penting peduli kata Allah,” tambahnya.

Ia menutup dengan pengingat penting bagi setiap Muslim. “Ya, mudah-mudahan teman-teman dimanapun selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu mendengarkan kita dan selalu menjawab doa-doa kita,” pungkas Ustaz Fatih.