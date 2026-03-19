Fenomena anxiety di kalangan Gen Z kini semakin sering diperbincangkan. Banyak anak muda merasa cemas berlebihan terhadap masa depan, mulai dari ketakutan soal kemiskinan, pekerjaan, hingga pernikahan.

Kekhawatiran tersebut bahkan memicu overthinking yang sulit dikendalikan.

Salah satu pertanyaan datang dari Fadhillah Taufan Putra, Banjarmasin, yang menanyakan apakah ada “mantra” atau zikir khusus untuk meredakan overthinking tersebut.

Pertanyaan:

"Banyak Gen Z kena anxiety karena takut mas adepan (takut miskin, takut enggak nikah). Ada enggak sih 'mantra' atau zikir khusus dari Ustaz biar kita stop overthinking? (Fadhillah Taufan Putra - Banjarmasin)

Jawaban:

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ustaz Fatih Karim, pendiri Cinta Quran Foundation sekaligus Dewan Pembina Amazing Group, memberikan penjelasan yang menenangkan sekaligus membumi.

Beliau menegaskan, manusia adalah hamba Allah yang lemah dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan.

“Kita ini hamba, kita ini ciptaan Allah. Kita ini manusia yang lemah. Kita enggak tahu apa yang terjadi di masa depan," ujar Ustaz Fatih.

Menurutnya, overthinking justru muncul ketika manusia terlalu jauh mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.

“Jadi, enggak boleh kita over thinking. Lu enggak nikah? Bro. Enggak ah, nanti gue kalau nikah, miskin. Lu enggak punya anak? Enggak ah. Nanti kalau gue punya anak, malah gue enggak bisa ngasih makan. Mendingan enggak usah," imbuhnya.

Ustaz Fatih juga menyinggung kecenderungan generasi muda yang ragu melangkah, bahkan dalam pendidikan.

"Lu enggak kemudian kuliah? Enggak ah, tuh banyak yang kuliah tapi pengangguran," ungkapnya.

Masa Depan Sudah Ditentukan Allah

Ustaz Fatih kemudian mengingatkan, segala sesuatu di masa depan telah ditentukan oleh Allah SWT.

"Yang namanya apa yang terjadi di masa depan, semua Allah sudah tentukan. Yang sudah terjadi di masa lalu pun, Allah sudah takdirkan," katanya.

Ustaz Fatih menegaskan, manusia hanya memiliki dua pilihan: berusaha sebaik mungkin dan menjadi hamba yang baik.

Namun, ia juga memahami kekhawatiran sebagian orang yang takut kehilangan kendali jika tidak overthinking.

Pengalaman Pribadi: Pernah Takut Menikah

Ustaz Fatih juga membagikan pengalaman pribadinya saat menghadapi ketakutan yang sama sebelum menikah.

Ia mengakui sempat khawatir soal rezeki dan kehidupan setelah berkeluarga. Namun, semua berubah ketika ia bertawakal kepada Allah.

“Saya juga dulu sama. Waktu mau nikah, saya takut. Nanti kalau saya nikah, dia hidupnya dari mana ya? Ternyata saya ingat nih. Ketika kemudian saya taat kepada Allah, Allah yang mengkayakan. Dan benar, begitu saya menikah, rezeki Allah buka pintunya dari jalan-jalan yang tidak saya duga-duga. Begitu lahir anak, rezekinya jadi beda. Lahir anak yang kedua juga beda," ungkapnya.

Amalan untuk Redakan Anxiety: Doa Nabi Yunus dan Istighfar

Ustaz Fatih kemudian memberikan “rahasia” amalan yang dianjurkan untuk meredakan kecemasan dan overthinking, yaitu memperbanyak doa Nabi Yunus.

“Jadi ada enggak sih amalan-amalan khusus yang harus kita punya? Nih saya kasih rahasianya," katanya.

Beliau menjelaskan, doa Nabi Yunus menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Alquran

"Teman-teman, sering-sering amalin doa Nabi Yunus yang buktinya sakti banget.”

Doa tersebut berbunyi:

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin" (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) yang bermakna, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.

Ia menegaskan agar doa ini dibaca secara rutin karena Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka.

“Sering-sering doain nih teman-teman. Jangan kaget ya, Allah akan bukakan jalan keluar dari jalan yang teman-teman tidak sangka-sangka," ujarnya.

Perbanyak Istighfar

Selain doa Nabi Yunus, Ustaz Fatih juga menekankan pentingnya istighfar.

“Dan saya rekomendasi banget buat teman-teman banyak-banyak istighfar. Pertama doa Nabi Yunus. Kedua banyak-banyak istighfar," katanya.

Ia menjelaskan, istighfar memiliki banyak keutamaan, termasuk membuka pintu rezeki dan menghapus dosa.

"Ustaz, apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Satu, kata Nabi, barang siapa yang istighfar rutin setiap hari, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kedua, barang siapa yang sering beristighfar, maka Allah hapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di tengah lautan," jelasnya lagi.

Bahkan Rasulullah SAW sendiri, kata dia, rutin beristighfar meski sudah dijamin surga.

"Nabi aja, Rasul kita aja istighfarnya sehari minimal 100 kali. Lah kita yang banyak dosa, kita yang banyak noda, kok malah enggak mau banyak-banyak zikir dan istighfar," kata Ustaz Fatih.

Jangan Takut Berlebihan

Di akhir penjelasannya, Ustaz Fatih mengajak umat Islam, khususnya generasi muda, untuk tidak larut dalam kecemasan.

“Bismillah ya, teman-teman. Mulai hari ini enggak ada lagi orang-orang yang insecure, anxiety, atau yang sejenisnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, seorang mukmin seharusnya tidak hidup dalam ketakutan berlebihan.