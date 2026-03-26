Pertanyaan klasik namun kerap menggugah benak umat kembali mengemuka: jika salat mampu mengubah kehidupan seseorang, mengapa masih ada sosok seperti marbot masjid yang hidup sederhana, bahkan tidak kaya secara materi?

Pertanyaan itu bukan sekadar tentang ibadah, tetapi juga menyentuh cara pandang (mindset) dalam memahami makna perubahan dalam Islam.

Dalam sebuah kajian yang beredar luas di media sosial, Ustaz Adi Hidayat atau yang akrab disapa UAH memberikan penjelasan yang mendalam dan membuka perspektif baru.

Mindset Perubahan, Bukan Sekadar Materi

Ustaz Adi Hidayat, Lc., MA. Atau UAH menjawab pertanyaan Jemaah dalam sebuah unggahan video yang diterima inilah.com, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, dalam pertanyaan tersebut yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang pada umumnya berfikir kalau perubahan itu selalu pada penampilan materi.

"Sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi, tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan," ujarnya.

Penjelasan tersebut menegaskan, perubahan dalam Islam tidak semata diukur dari kekayaan atau kemewahan, melainkan dari keberkahan dan arah hidup yang lebih baik.

Empat Jalan Kehidupan dalam Islam

Lebih jauh, UAH menguraikan dalam menjalani kehidupan, manusia diberikan empat pilihan utama sebagai jalan kontribusi.

"Perhatikan baik-baik, ada empat pilihan dalam berkehidupan. Silahkan gunakan. Satu dengan kedudukan, kedua dengan harta, ketiga dengan ilmu, keempat dengan tenaga," jelasnya.

Keempat jalan ini memiliki “bab” atau panduan masing-masing dalam khazanah keilmuan Islam, yang bisa dipelajari dan diamalkan sesuai potensi dan passion masing-masing individu.

Jika Memilih Kedudukan, Raih yang Tertinggi

UAH menekankan pentingnya kesungguhan dalam memilih jalan hidup, termasuk dalam hal kedudukan.

"Dan itu ada babnya. Kalau anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat, jadi Menlu sekalian. Cita-cita di birokrasi, jadi presiden sekalian," katanya.

"Jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikirnya. Namanya kitabul imarah namanya. Kitab ke-33 di Sahih Muslim, ada 54 topik. Topik ke-33 nya adalah tentang tata kelola negara," tambah UAH.

Jika Memilih Harta, Raih Level Tertinggi

Dalam aspek ekonomi, Islam juga tidak melarang kekayaan, bahkan mendorong umatnya untuk mencapai level terbaik dengan cara yang halal dan berkah.

"Kalau ingin kaya, jangan tanggung. Raih tingkat ke-3 sekalian. Tingkat pertama itu kaya, kedua kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Dan semua sahabat dapat level itu. Nanti ada kurikulumnya di Al-Bukhari, kitab tentang tata kelola niaga.

Menurutnya, tidak pernah ada sahabat Rasul, kemudian tabiin dan generasi setelah itu, yang mengamalkan bisnis dengan metode itu, tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal, melainkan mendapat keuntungaan berlimpah.

"Enggak ada, mereka selalu kembali untung. Enggak ada dagangnya kembali modal, tapi kembali untung. Sahabat Abdulrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang pertama tadi, Ammar bin Ash, Umar bin Khattab dan sebagainya," tegas UAH.

Nama-nama besar sahabat seperti Abdulrahman bin Auf dan Utsman bin Affan menjadi teladan sukses dalam bidang ekonomi yang berlandaskan syariat.

Jika Memilih Ilmu, Jadilah Pakar

Pilihan ketiga adalah jalur ilmu, yang memiliki nilai tinggi dalam Islam.

"Tiga, ilmu. Ilmu jangan tanggung, jadi pakar di bidangnya. Utsman lihat, oke, yang di birokrasi Ammar, saya di harta. Tapi Ali melihat, Ustman sudah ngambil harta. Ammar sudah ngambil kedudukan. Saya pilih ilmu, passion saya di ilmu. Maka yang diperdalami mengaji. Abu Hurairah ikut, Salman ikut. Jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya, tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah. Dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah," pungkasnya.

Tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah dikenal sebagai figur yang menonjol dalam keilmuan.

Jalan Keempat, Tenaga yang Sering Terlupakan

Kemudian yang paling menarik, ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abdul Talib, Abu Hurairah. Harta diambil passion-nya oleh Utsman. Kedudukan diambil oleh Umar bin Khattab, kemudian Ammar bin Ash. Maka Bilal melihat, dari empatnya tinggal satu, tenaga.

Pilihan terakhir ini kerap dipandang sederhana, namun justru memiliki nilai besar di sisi Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Bilal bin Rabah yang mengabdikan dirinya dengan tenaga dan pengorbanan.

Salat, Perubahan, dan Keberkahan

Dari penjelasan tersebut, menjadi jelas bahwa salat bukanlah alat instan untuk mengubah seseorang menjadi kaya secara materi.

Namun, salat adalah fondasi spiritual yang mengarahkan manusia pada jalan hidup terbaik sesuai pilihan dan potensinya, sekaligus menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah.