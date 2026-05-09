Belum Akikah tapi Mau Kurban? UBN Ungkap Fakta yang Jarang Disadari

Menjelang Hari Raya Iduladha, pertanyaan klasik kembali mengemuka di tengah umat Islam, mana yang harus didahulukan, kurban atau akikah? Kebingungan ini kerap muncul, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan finansial namun ingin tetap mengamalkan sunnah Nabi secara optimal.

Menjawab hal tersebut, ulama nasional Bachtiar Nasir memberikan penjelasan yang menenangkan sekaligus mencerahkan.

Ulama nasional Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) menegaskan ibadah kurban tetap dapat dilaksanakan meskipun seseorang belum mengakikahkan anaknya.

Menurut dia, kurban dan akikah sama-sama merupakan ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan UBN menjelang Iduladha 1447 Hijriah menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai prioritas antara kurban dan akikah.

“Jika memiliki kemampuan untuk melaksanakan keduanya sekaligus maka itu lebih utama. Tetapi jika belum mampu, maka boleh memilih mana yang didahulukan karena keduanya sama-sama ibadah sunnah,” ujar UBN, Sabtu (9/5/2026).

Memahami Hakikat Akikah

Dalam penjelasannya, UBN menguraikan bahwa akikah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelih hewan ternak.

Ibadah tersebut memiliki dasar kuat dalam hadis Nabi Muhammad, yang menganjurkan pelaksanaannya pada hari ketujuh setelah kelahiran.

Namun demikian, praktik di lapangan tidak selalu berjalan ideal.

Ia menjelaskan, akikah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelih hewan ternak.

Mayoritas ulama menganjurkan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Namun, lanjut dia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas waktu akikah. Sebagian ulama menyatakan akikah gugur setelah hari ketujuh, sementara sebagian lainnya membolehkan pelaksanaannya pada hari ke-14, hari ke-21, atau ketika orang tua telah mampu.

UBN juga menyebut ada pendapat ulama yang memperbolehkan seseorang mengakikahi dirinya sendiri saat dewasa apabila semasa kecil belum diaqiqahi orang tuanya.

Kurban Tetap Utama Saat Mampu

Di sisi lain, ibadah kurban yang dilaksanakan saat Iduladha memiliki dimensi sosial yang sangat kuat—yakni berbagi kepada sesama, khususnya kaum dhuafa.

Sementara itu, ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha juga termasuk sunnah muakkadah bagi muslim yang memiliki kemampuan. Nabi Muhammad SAW disebut selalu melaksanakan kurban dan memilih hewan terbaik untuk disembelih.

UBN menegaskan bahwa pelaksanaan kurban tidak harus menunggu akikah selesai dilakukan. Keduanya berdiri sebagai ibadah sunnah yang tidak saling menggugurkan.

Menurut UBN, sejumlah ulama bahkan membolehkan satu hewan diniatkan sekaligus untuk kurban dan akikah. Pendapat itu dinukil dari mazhab Hanafi serta sejumlah ulama seperti Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin.

“Dengan demikian, seseorang tetap dapat melaksanakan kurban meskipun akikah anak belum dilakukan,” kata alumnus Universitas Islam Madinah tersebut.

Fleksibilitas dalam Syariat

Dari penjelasan ini, terlihat jelas bahwa Islam memberikan ruang kemudahan bagi umatnya. Dalam kondisi terbatas, seseorang tidak perlu merasa terbebani atau bersalah jika harus memilih salah satu ibadah.

Yang terpenting adalah niat, kemampuan, serta keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah.