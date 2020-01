Ini Tanda-tanda Kematian Muslim yang Baik (1)

PERTAMA: Mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal

Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat laa ilaha illallah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah), maka dia akan masuk surga." (HR. Abu Daud, no. 3116. Dikatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Misykah Al-Mashabih, no. 1621)

Kedua: Meninggal dunia dengan kening berkeringat

Dari Buraidah bin Al-Hashib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening." (HR. Tirmidzi, no. 982; Ibnu Majah, no. 1452, An-Nasai, no. 1828, dan Ahmad, no. 23022. Hadits ini adalah lafal dari An-Nasai dan Ahmad. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Hal ini bukan menunjukkan suul khatimah (akhir hidup yang jelek). Para ulama katakan bahwa ini adalah ibarat untuk menunjukkan beratnya kematian, hingga menghadapi beban berat seperti itu sebagai tanda penghapusan dosa atau ditinggikannya derajat. Atau ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah tanda baik ketika akan meninggal dunia.

Ketiga: Meninggal dunia pada malam atau hari Jumat

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah (siksa) kubur." (HR. Ahmad, 10:87 dan Tirmidzi, no. 1074. Syaikh Ahmad Syakir mengatakan hadits ini dhaif)

[baca lanjutan]