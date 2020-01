Doa-doa Nabi Musa AS yang Masyhur

ADA beberapa doa Nabi Musa AS yang masyhur, di antaranya:

Beberapa saat setelah pukulannya membunuh seorang Mesir, Nabi Musa as mengangkat tangan berdoa seraya berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku."[1]. Allah pun mengampuni Nabi Musa AS.

Nabi Musa as tetapi juga berdoa dan mengatakan: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."[2]

Pada saat Nabi Musa AS dan kaum Yahudi melakukan eksodus, ia berdoa:

"Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang lalim itu."[3]

Dan setelah itu tatkala nabi Musa as menghadap ke jurusan negeri Madyan, kota nabi Syuaib as, beliau as berjalan menuju ke sana dan berdoa lagi: "Mudah-mudahan Tuhanku memberikan hidayat kepadaku ke jalan yang benar".[4]

Nabi Musa juga berdoa kepada Allah swt: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku."[5].

Pada saat itu ketika nabi Musa as mendapati tugas sebagai sebuah hal yang berat menghadap kepada Allah swt dan berdoa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami."[6]

Allah swt memberikan jawaban: "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa."[7]

Itulah antara lain doa-doa yang pernah dipanjatkan Nabiullah Musa AS. []