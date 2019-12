Senin dan Segala Keutamaannya

PELAJARAN dari turunnya wahyu pertama, ketika itu jatuh pada hari Senin dan bertepatan pada bulan Ramadhan. Wahyu pertama itu turun pada hari Senin, tanggal 21 Ramadhan, pada Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat beliau berusia 40 tahun.

Dari Abu Qatadah Al-Anshari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab,

"Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku." (HR. Muslim, no. 1162)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa." (HR. Tirmidzi, no. 747 dan An-Nasai, no. 2360. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Asal hadits ini ada di Shahih Muslim, no. 2565)

Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis." (HR. An-Nasai, no. 2362 dan Ibnu Majah, no. 1739. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

