Loading...
Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
4 ayat
Surat ke-29 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
Li-ilaafi quraish
1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
Elaafihim rihlatash shitaa-i wass saif
2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
Fal y'abudu rabba haazal-bait
3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah),
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ
Allazi at'amahum min ju'inw-wa-aamana hum min khawf
4) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.