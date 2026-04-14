8 ayat
Surat ke-28 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
Wat teeni waz zaitoon
1) Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
وَطُورِ سِينِينَ
Wa toori sineen
2) demi gunung Sinai,
وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
Wa haazal balad-il ameen
3) dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
Laqad khalaqnal insaana fee ahsani taqweem
4) Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
Thumma ra dad naahu asfala saafileen
5) kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
Ill-lal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati; falahum ajrun ghairu mamnoon
6) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
Fama yu kaz zibuka b'adu bid deen
7) Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu?
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
Alai sal laahu bi-ahkamil haakimeen
8) Bukankah Allah hakim yang paling adil?