17 ayat
Surat ke-36 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
Wassamaaa'i wattaariq
1) Demi langit dan yang datang pada malam hari.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
Wa maaa adraaka mattaariq
2) Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
النَّجْمُ الثَّاقِبُ
Annajmus saaqib
3) (yaitu) bintang yang bersinar tajam,
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
In kullu nafsil lammaa 'alaihaa haafiz
4) setiap orang pasti ada penjaganya.
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
Fal yanzuril insaanu mimma khuliq
5) Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ
Khuliqa mim maaa'in daafiq
6) Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar,
يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
Yakhruju mim bainissulbi wat taraaa'ib
7) yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.
إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
Innahoo 'alaa raj'ihee laqaadir
8) Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati).
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
Yawma tublas saraaa'ir
9) Pada hari ditampakkan segala rahasia,
فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
Famaa lahoo min quwwatinw wa laa naasir
10) maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
Wassamaaa'i zaatir raj'
11) Demi langit yang mengandung hujan,
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
Wal ardi zaatis sad'
12) dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
Innahoo laqawlun fasl
13) sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil),
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
Wa maa huwa bil hazl
14) dan (Al-Qur'an) itu bukanlah sendagurauan.
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
Innahum yakeedoona kaidaa
15) Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat.
وَأَكِيدُ كَيْدًا
Wa akeedu kaidaa
16) Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu.
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
Famahhilil kaafireena amhilhum ruwaidaa
17) Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu.