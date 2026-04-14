29 ayat
Surat ke-7 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
Izash shamsu kuwwirat
1) Apabila matahari digulung,
وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ
Wa izan nujoomun kadarat
2) dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
Wa izal jibaalu suyyirat
3) dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
Wa izal 'ishaaru 'uttilat
4) dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
Wa izal wuhooshu hushirat
5) dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
Wa izal bihaaru sujjirat
6) dan apabila lautan dipanaskan,
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
Wa izan nufoosu zuwwijat
7) dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
Wa izal maw'oodatu su'ilat
8) dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
Bi ayyi zambin qutilat
9) karena dosa apa dia dibunuh?
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
Wa izas suhufu nushirat
10) Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
Wa izas samaaa'u kushitat
11) dan apabila langit dilenyapkan,
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
Wa izal jaheemu su'-'irat
12) dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
Wa izal jannatu uzlifat
13) dan apabila surga didekatkan,
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
'Alimat nafsum maaa ahdarat
14) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
Falaaa uqsimu bil khunnas
15) Aku bersumpah demi bintang-bintang,
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
Al jawaaril kunnas
16) yang beredar dan terbenam,
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
Wallaili izaa 'as'as
17) demi malam apabila telah larut,
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
Wassubhi izaa tanaffas
18) dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing,
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
Innahoo laqawlu rasoolin kareem
19) sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
Zee quwwatin 'inda zil 'arshi makeen
20) yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy,
مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
Mutaa'in samma ameen
21) yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.
وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ
Wa maa saahibukum bimajnoon
22) Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra aahu bilufuqil mubeen
23) Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang.
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
Wa maa huwa 'alal ghaibi bidaneen
24) Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib.
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
Wa maa huwa biqawli shaitaanir rajeem
25) Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
Fa ayna tazhaboon
26) maka ke manakah kamu akan pergi?
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
In huwa illaa zikrul lil'aalameen
27) (Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,
لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ
Liman shaaa'a minkum ai yastaqeem
28) (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Wa maa tashaaa'oona illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalameen
29) Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.