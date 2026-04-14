8 ayat
Surat ke-16 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
Al haaku mut takathur
1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
Hatta zurtumul-maqaabir
2) sampai kamu masuk ke dalam kubur.
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
Kalla sawfa ta'lamoon
3) Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
Thumma kalla sawfa ta'lamoon
4) kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
Kalla law ta'lamoona 'ilmal yaqeen
5) Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti,
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
Latara-wun nal jaheem
6) niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim,
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
Thumma latara wunnaha 'ainal yaqeen
7) kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri,
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
Thumma latus alunna yauma-izin 'anin na'eem
8) kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).