8 ayat
Surat ke-12 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
Alam nashrah laka sadrak
1) Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
Wa wa d'ana 'anka wizrak
2) dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,
الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
Allazee anqada zahrak
3) yang memberatkan punggungmu,
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
Wa raf 'ana laka zikrak
4) dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
Fa inna ma'al usri yusra
5) Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
Inna ma'al 'usri yusra
6) sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
Fa iza faragh ta fansab
7) Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب
Wa ilaa rabbika far ghab
8) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.