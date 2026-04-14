Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
15 ayat
Surat ke-26 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
Wash shamsi wa duhaa haa
1) Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
Wal qamari izaa talaa haa
2) demi bulan apabila mengiringinya,
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
Wannahaari izaa jallaa haa
3) demi siang apabila menampakkannya,
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
Wallaili izaa yaghshaa haa
4) demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
Wassamaaa'i wa maa banaahaa
5) demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
Wal ardi wa maa tahaahaa
6) demi bumi serta penghamparannya,
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
Wa nafsinw wa maa sawwaahaa
7) demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Fa-alhamahaa fujoorahaa wa taqwaahaa
8) maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
Qad aflaha man zakkaahaa
9) sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
Wa qad khaaba man dassaahaa
10) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
Kazzabat Samoodu bi taghwaahaaa
11) (Kaum) samud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zalim),
إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا
Izim ba'asa ashqaahaa
12) ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
Faqaala lahum Rasoolul laahi naaqatal laahi wa suqiyaahaa
13) lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka, “(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.”
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا
Fakazzaboohu fa'aqaroohaa fadamdama 'alaihim Rabbuhum bizambihim fasaw waahaa
14) Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah),
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
Wa laa yakhaafu'uqbaahaa
15) dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.