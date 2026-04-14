Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
6 ayat
Surat ke-21 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
Qul a'uzu birabbin naas
1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
مَلِكِ النَّاسِ
Malikin naas
2) Raja manusia,
إِلَٰهِ النَّاسِ
Ilaahin naas
3) sembahan manusia,
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
Min sharril was waasil khannaas
4) dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Minal jinnati wan naas
6) dari (golongan) jin dan manusia.”