96 ayat
Surat ke-46 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
Izaa waqa'atil waaqi'ah
1) Apabila terjadi hari Kiamat,
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ
Laisa liwaq'atihaa kaazibah
2) terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ
Khafidatur raafi'ah
3) (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا
Izaa rujjatil ardu rajjaa
4) Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا
Wa bussatil jibaalu bassaa
5) dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,
فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا
Fakaanat habaaa'am mumbassaa
6) maka jadilah ia debu yang beterbangan,
وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
Wa kuntum azwaajan salaasah
7) dan kamu menjadi tiga golongan,
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah
8) yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
Wa as haabul mash'amati maaa as haabul mash'amah
9) dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
Wassaabiqoonas saabiqoon
10) dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).
أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
Ulaaa'ikal muqarraboon
11) Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
Fee Jannaatin Na'eem
12) Berada dalam surga kenikmatan,
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
Sullatum minal awwaleen
13) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
Wa qaleelum minal aa khireen
14) dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
'Alaa sururim mawdoonah
15) Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,
مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
Muttaki'eena 'alaihaa mutaqabileen
16) mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ
Yatoofu 'alaihim wildaa num mukkhalladoon
17) Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ
Bi akwaabinw wa abaareeq, wa kaasim mim ma'een
18) dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,
لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
Laa yusadda'oona 'anhaa wa laa yunzifoon
19) mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
Wa faakihatim mimmaa yatakhaiyaroon
20) dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih,
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
Wa lahmi tairim mimmaa yashtahoon
21) dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.
وَحُورٌ عِينٌ
Wa hoorun'een
22) Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
Ka amsaalil lu'lu'il maknoon
23) laksana mutiara yang tersimpan baik.
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Jazaaa'am bimaa kaanoo ya'maloon
24) Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
Laa yasma'oona feehaa laghwanw wa laa taaseemaa
25) Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa,
إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
Illaa qeelan salaaman salaamaa
26) tetapi mereka mendengar ucapan salam.
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
Wa as haabul yameeni maaa as haabul Yameen
27) Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu.
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ
Fee sidrim makhdood
28) (Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,
وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ
Wa talhim mandood
29) dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ
Wa zillim mamdood
30) dan naungan yang terbentang luas,
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ
Wa maaa'im maskoob
31) dan air yang mengalir terus-menerus,
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
Wa faakihatin kaseerah
32) dan buah-buahan yang banyak,
لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
Laa maqtoo'atinw wa laa mamnoo'ah
33) yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya,
وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ
Wa furushim marfoo'ah
34) dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً
Innaaa anshaanaahunna inshaaa'aa
35) Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung,
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
Faja'alnaahunna abkaaraa
36) lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,
عُرُبًا أَتْرَابًا
'Uruban atraabaa
37) yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya,
لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ
Li as haabil yameen
38) untuk golongan kanan,
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
Sullatum minal awwa leen
39) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
Wa sullatum minal aakhireen
40) dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
Wa as haabush shimaali maaa as haabush shimaal
41) Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
Fee samoominw wa hameem
42) (Mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih,
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
Wa zillim miny yahmoom
43) dan naungan asap yang hitam,
لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
Laa baaridinw wa laa kareem
44) tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
Innaahum kaanoo qabla zaalika mutrafeen
45) Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah,