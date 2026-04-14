11 ayat
Surat ke-30 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
الْقَارِعَةُ
Al qaari'ah
1) Hari Kiamat,
مَا الْقَارِعَةُ
Mal qaariah
2) Apakah hari Kiamat itu?
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
Wa maa adraaka mal qaari'ah
3) Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
Yauma ya koonun naasu kal farashil mabthooth
4) Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan,
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
Wa ta koonul jibalu kal 'ihnil manfoosh
5) dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
Fa-amma man thaqulat mawa zeenuh
6) Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
Fahuwa fee 'ishatir raadiyah
7) maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang).
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
Wa amma man khaffat mawa zeenuh
8) Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
Fa-ummuhu haawiyah
9) maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
Wa maa adraaka maa hiyah
10) Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
نَارٌ حَامِيَةٌ
Naarun hamiyah
11) (Yaitu) api yang sangat panas.