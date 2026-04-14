Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
5 ayat
Surat ke-25 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr
1) Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
Wa maa adraaka ma lailatul qadr
2) Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
Lailatul qadri khairum min alfee shahr
3) Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
Tanaz zalul malaa-ikatu war roohu feeha bi izni-rab bihim min kulli amr
4) Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
Salaamun hiya hattaa mat la'il fajr
5) Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.