Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
36 ayat
Surat ke-86 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
Wailul lil mutaffifeen
1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
Allazeena izak taaloo 'alan naasi yastawfoon
2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
Wa izaa kaaloohum aw wazanoohum yukhsiroon
3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ
Alaa yazunnu ulaaa'ika annahum mab'oosoon
4) Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
Li Yawmin 'Azeem
5) pada suatu hari yang besar,
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Yawma yaqoomun naasu li Rabbil 'aalameen
6) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ
Kallaaa inna kitaabal fujjaari lafee Sijjeen
7) Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ
Wa maa adraaka maa Sijjeen
8) Dan tahukah engkau apakah Sijjin itu?
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
Kitaabum marqoom
9) (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
Wailuny yawma'izil lil mukazzibeen
10) Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
Allazeena yukazziboona bi yawmid deen
11) (yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
Wa maa yukazzibu biheee illaa kullu mu'tadin aseem
12) Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan) kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa,
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Izaa tutlaa'alaihi aayaatunaa qaala asaateerul awwaleen
13) yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.”
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Kallaa bal raana 'alaa quloobihim maa kaanoo yaksiboon
14) Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ
Kallaaa innahum 'ar Rabbihim yawma'izil lamah jooboon
15) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ
Summa innahum lasaa lul jaheem
16) Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ
Summa yuqaalu haazal lazee kuntum bihee tukazziboon
17) Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan.”
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ
Kallaaa inna kitaabal abraari lafee'Illiyyeen
18) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ’Illiyyin.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ
Wa maaa adraaka maa 'Illiyyoon
19) Dan tahukah engkau apakah ’Illiyyin itu?
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
Kitaabum marqoom
20) (Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal),
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
Yashhadu hul muqarra boon
21) yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah).
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
Innal abraara lafee Na'eem
22) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ
'Alal araaa'iki yanzuroon
23) mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ
Ta'rifu fee wujoohihim nadratan na'eem
24) Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ
Yusqawna mir raheeqim makhtoom
25) Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel),
خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
Khitaamuhoo misk; wa fee zaalika falyatanaafasil Mutanaafisoon
26) laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ
Wa mizaajuhoo min Tasneem
27) Dan campurannya dari tasnim,
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
'Ainaiy yashrabu bihal muqarraboon
28) (yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ
Innal lazeena ajramoo kaanoo minal lazeena aamanoo yadhakoon
29) Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
Wa izaa marroo bihim yataghaamazoon
30) Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,
وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ
Wa izan qalabooo ilaaa ahlihimun qalaboo fakiheen
31) dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
Wa izaa ra awhum qaalooo inna haaa'ulaaa'i ladaaal loon
32) Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat,”
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
Wa maaa ursiloo 'alaihim haafizeen
33) padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang mukmin).
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
Fal yawmal lazeena aamanoo minal kuffaari yadhakoon
34) Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir,
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ
'Alal araaa'iki yanzuroon
35) mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
Hal suwwibal kuffaaru maa kaanoo yaf'aloon
36) Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?