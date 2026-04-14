7 ayat
Surat ke-17 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
Ara-aital lazee yu kazzibu bid deen
1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
Fa zaalikal lazi yadu'ul-yateem
2) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Wa la ya huddu 'alaa ta'amil miskeen
3) dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
Fa wai lul-lil mu salleen
4) Maka celakalah orang yang salat,
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
Al lazeena hum 'an salaatihim sahoon
5) (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya,
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
Al lazeena hum yuraa-oon
6) yang berbuat ria,
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
Wa yamna'oonal ma'oon
7) dan enggan (memberikan) bantuan.