Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
21 ayat
Surat ke-9 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
Wallaili izaa yaghshaa
1) Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
Wannahaari izaa tajalla
2) demi siang apabila terang benderang,
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
Wa maa khalaqaz zakara wal unthaa
3) demi penciptaan laki-laki dan perempuan,
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ
Inna sa'yakum lashattaa
4) sungguh, usahamu memang beraneka macam.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
Fa ammaa man a'taa wattaqaa
5) Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
Wa saddaqa bil husnaa
6) dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga),
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ
Fasanu yassiruhoo lilyusraa
7) maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan),
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ
Wa ammaa mam bakhila wastaghnaa
8) dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah),
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ
Wa kazzaba bil husnaa
9) serta mendustakan (pahala) yang terbaik,
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ
Fasanu yassiruhoo lil'usraa
10) maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan),
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ
Wa maa yughnee 'anhu maaluhooo izaa taraddaa
11) dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
Inna 'alainaa lal hudaa
12) Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk,
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
Wa inna lanaa lal Aakhirata wal oolaa
13) dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia itu.
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ
Fa anzartukum naaran talazzaa
14) Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala,
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
Laa yaslaahaaa illal ashqaa
15) yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka,
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
Allazee kazzaba wa tawallaa
16) yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
Wa sa yujannnabuhal atqaa
17) Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa,
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
Allazee yu'tee maalahoo yatazakkaa
18) yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya),
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
Wa maa li ahadin 'indahoo min ni'matin tujzaaa
19) dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya,
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
Illab tighaaa'a wajhi rabbihil a 'laa
20) tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Mahatinggi.
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
Wa lasawfa yardaa
21) Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna).