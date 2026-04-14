Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
3 ayat
Surat ke-15 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
Innaa a'taina kal kauthar
1) Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Fa salli li rabbika wanhar
2) Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
Inna shani-aka huwal abtar
3) Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).