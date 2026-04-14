6 ayat
Surat ke-18 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
Qul yaa-ai yuhal kaafiroon
1) Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
Laa a'budu ma t'abudoon
2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Wa laa antum 'aabidoona maa a'bud
3) dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
Wa laa ana 'abidum maa 'abattum
4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Wa laa antum 'aabidoona ma a'bud
5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
Lakum deenukum wa liya deen.
6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”