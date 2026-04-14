Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447

Inilah QuranMozaik Islam

Al-Insyiqaq

Al-MutaffifinAl-Buruj

Surat Al-Insyiqaq

25 ayat

Surat ke-83 Makkiyyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

Izas samaaa'un shaqqat

1) Apabila langit terbelah,

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat

2) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

Wa izal ardu muddat

3) dan apabila bumi diratakan,

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

Wa alqat maa feehaa wa takhallat

4) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat

5) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqeeh

6) Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenih

7) Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

Fasawfa yuhaasabu hi saabai yaseeraa

8) maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا

Wa yanqalibu ilaaa ahlihee masrooraa

9) dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

Wa ammaa man ootiya kitaabahoo waraaa'a zahrih

10) Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا

Fasawfa yad'oo subooraa

11) maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا

Wa yaslaa sa'eeraa

12) Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا

Innahoo kaana feee ahlihee masrooraa

13) Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

Innahoo zanna al lai yahoor

14) Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

Balaaa inna Rabbahoo kaana bihee baseeraa

15) Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

Falaaa uqsimu bishshafaq

16) Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

Wallaili wa maa wasaq

17) demi malam dan apa yang diselubunginya,

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

Walqamari izat tasaq

18) demi bulan apabila jadi purnama,

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Latarkabunna tabaqan 'an tabaq

19) sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Famaa lahum laa yu'minoon

20) Maka mengapa mereka tidak mau beriman?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩

Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjudoon

21) Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ

Balil lazeena kafaroo yukazziboon

22) bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

Wallaahu a'lamu bimaa yoo'oon

23) Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Fabashshirhum bi'azaabin aleem

24) Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon

25) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

