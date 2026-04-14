- Surah
Al-Insyiqaq
Surat Al-Insyiqaq
25 ayat
Surat ke-83 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
Izas samaaa'un shaqqat
1) Apabila langit terbelah,
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
2) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
Wa izal ardu muddat
3) dan apabila bumi diratakan,
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
Wa alqat maa feehaa wa takhallat
4) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat
5) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ
Yaaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa Rabbika kad han famulaaqeeh
6) Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
Fa ammaa man ootiya kitaabahoo biyameenih
7) Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
Fasawfa yuhaasabu hi saabai yaseeraa
8) maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
Wa yanqalibu ilaaa ahlihee masrooraa
9) dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
Wa ammaa man ootiya kitaabahoo waraaa'a zahrih
10) Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
Fasawfa yad'oo subooraa
11) maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا
Wa yaslaa sa'eeraa
12) Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا
Innahoo kaana feee ahlihee masrooraa
13) Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
Innahoo zanna al lai yahoor
14) Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
Balaaa inna Rabbahoo kaana bihee baseeraa
15) Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ
Falaaa uqsimu bishshafaq
16) Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,
وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ
Wallaili wa maa wasaq
17) demi malam dan apa yang diselubunginya,
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
Walqamari izat tasaq
18) demi bulan apabila jadi purnama,
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ
Latarkabunna tabaqan 'an tabaq
19) sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
Famaa lahum laa yu'minoon
20) Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩
Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjudoon
21) Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
Balil lazeena kafaroo yukazziboon
22) bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
Wallaahu a'lamu bimaa yoo'oon
23) Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Fabashshirhum bi'azaabin aleem
24) Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
Illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum ajrun ghairu mamnoon
25) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.