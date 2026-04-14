Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
19 ayat
Surat ke-82 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ
Izas samaaa'un fatarat
1) Apabila langit terbelah,
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
Wa izal kawaakibun tasarat
2) dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
Wa izal bihaaru fujjirat
3) dan apabila lautan dijadikan meluap,
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
Wa izal qubooru bu'sirat
4) dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
'Alimat nafsum maa qaddamat wa akhkharat
5) (maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya).
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
Yaaa ayyuhal insaaanu maa gharraka bi Rabbikal kareem
6) Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia,
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
Allazee khalaqaka fasaw waaka fa'adalak
7) yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
Feee ayye sooratim maa shaaa'a rakkabak
8) dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ
Kalla bal tukazziboona bid deen
9) Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
Wa inna 'alaikum lahaa fizeen
10) Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
كِرَامًا كَاتِبِينَ
Kiraaman kaatibeen
11) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu),
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
Ya'lamoona ma taf'aloon
12) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
Innal abraara lafee na'eem
13) Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
Wa innal fujjaara lafee jaheem
14) dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
Yaslawnahaa Yawmad Deen
15) Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
Wa maa hum 'anhaa bighaaa 'ibeen
16) Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
Wa maaa adraaka maa Yawmud Deen
17) Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
Summa maaa adraaka maa Yawmud Deen
18) Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ
Yawma laa tamliku nafsul linafsin shai'anw walamru yawma'izil lillaah
19) (Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.