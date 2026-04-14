Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
4 ayat
Surat ke-22 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
Qul huwal laahu ahad
1) Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
اللَّهُ الصَّمَدُ
Allah hus-samad
2) Allah tempat meminta segala sesuatu.
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Lam yalid wa lam yoolad
3) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”