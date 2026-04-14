9 ayat
Surat ke-32 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
Wai lul-li kulli hu mazatil-lumaza
1) Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,
الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
Al-lazi jama'a maalaw wa'addadah
2) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
Yahsabu anna maalahu akhladah
3) dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
Kalla layum ba zanna fil hutamah
4) Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
Wa maa adraaka mal-hutamah
5) Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hutamah itu?
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
Narul laahil-mooqada
6) (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
Al latee tat tali'u 'alalafidah
7) yang (membakar) sampai ke hati.
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ
Innaha 'alaihim moosada
8) Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,
فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
Fee 'amadim-mu mad dadah
9) (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.