Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
26 ayat
Surat ke-68 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
Hal ataaka hadeesul ghaashiyah
1) Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)?
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ
Wujoohuny yawma 'izin khaashi'ah
2) Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina,
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
'Aamilatun naasibah
3) (karena) bekerja keras lagi kepayahan,
تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً
Taslaa naaran haamiyah
4) mereka memasuki api yang sangat panas (neraka),
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
Tusqaa min 'aynin aaniyah
5) diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ
Laisa lahum ta'aamun illaa min daree'
6) Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri,
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ
Laa yusminu wa laa yughnee min joo'
7) yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
Wujoohuny yawma 'izin naa'imah
8) Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri,
لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ
Lisa'yihaa raadiyah
9) merasa senang karena usahanya (sendiri),
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
Fee jannatin 'aaliyah
10) (mereka) dalam surga yang tinggi,
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً
Laa tasma'u feehaa laaghiyah
11) di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
Feehaa 'aynun jaariyah
12) Di sana ada mata air yang mengalir.
فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
Feehaa sururum marfoo'ah
13) Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan,
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
Wa akwaabum mawdoo 'ah
14) dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya),
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
Wa namaariqu masfoofah
15) dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,
وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ
Wa zaraabiyyu mabsoosah
16) dan permadani-permadani yang terhampar.
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
Afalaa yanzuroona ilalibili kaifa khuliqat
17) Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
Wa ilas samaaa'i kaifa rufi'at
18) dan langit, bagaimana ditinggikan?
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
Wa ilal jibaali kaifa nusibat
19) Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
Wa ilal ardi kaifa sutihat
20) Dan bumi bagaimana dihamparkan?
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ
Fazakkir innama anta Muzakkir
21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.
لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
Lasta 'alaihim bimusaitir
22) Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,
إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
Illaa man tawallaa wa kafar
23) kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan kafir,
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
Fa yu'azzibuhul laahul 'azaabal akbar
24) maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
Innaa ilainaaa iyaabahum
25) Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali,
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم
Summa inna 'alainaa hisaabahum
26) kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kamilah membuat perhitungan atas mereka.