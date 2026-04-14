Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
5 ayat
Surat ke-20 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
Qul a'uzoo bi rabbil-falaq
1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
Min sharri ma khalaq
2) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
Wa min sharri ghasiqin iza waqab
3) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad
4) dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
Wa min shar ri haasidin iza hasad
5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”