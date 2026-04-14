30 ayat
Surat ke-10 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالْفَجْرِ
Wal-Fajr
1) Demi fajar,
وَلَيَالٍ عَشْرٍ
Wa layaalin 'ashr
2) demi malam yang sepuluh,
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
Wash shaf'i wal watr
3) demi yang genap dan yang ganjil,
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
Wallaili izaa yasr
4) demi malam apabila berlalu.
هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
Hal fee zaalika qasamul lizee hijr
5) Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aad
6) Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
Iramaa zaatil 'imaad
7) (yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
Allatee lam yukhlaq misluhaa fil bilaad
8) yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
Wa samoodal lazeena jaabus sakhra bil waad
9) dan (terhadap) kaum samud yang memotong batu-batu besar di lembah,
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
Wa fir'awna zil awtaad
10) dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
Allazeena taghaw fil bilaad
11) yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
Fa aksaroo feehal fasaad
12) lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
Fasabba 'alaihim Rabbuka sawta 'azaab
13) karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
Inna Rabbaka labil mirsaad
14) sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
Fa ammal insaanu izaa mab talaahu Rabbuhoo fa akramahoo wa na' 'amahoo fa yaqoolu Rabbeee akraman
15) Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
Wa ammaaa izaa mabtalaahu faqadara 'alaihi rizqahoo fa yaqoolu Rabbeee ahaanan
16) Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”
كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
Kalla bal laa tukrimooo nal yateem
17) Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Wa laa tahaaaddoona 'alaata'aamil miskeen
18) dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
Wa taakuloonat turaasa aklal lammaa
19) sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
Wa tuhibboonal maala hubban jammaa
20) dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
Kallaaa izaaa dukkatil ardu dakkan dakka
21) Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
Wa jaaa'a Rabbuka wal malaku saffan saffaa
22) dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ
Wa jeee'a yawma'izim bi jahannnam; Yawma 'iziny yatazakkarul insaanu wa annaa lahuz zikraa
23) dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
Yaqoolu yaa laitanee qaddamtu lihayaatee
24) Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.”
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
Fa Yawma izil laa yu'azzibu 'azaabahooo ahad
25) Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil),
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
Wa laa yoosiqu wasaaqa hooo ahad
26) dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
Yaaa ayyatuhan nafsul mutma 'innah
27) Wahai jiwa yang tenang!
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
Irji'eee ilaa Rabbiki raadiyatam mardiyyah
28) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya.
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
Fadkhulee fee 'ibaadee
29) Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
وَادْخُلِي جَنَّتِي
Wadkhulee jannatee
30) dan masuklah ke dalam surga-Ku.