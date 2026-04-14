Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
22 ayat
Surat ke-27 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
Wassamaaa'i zaatil burooj
1) Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
Wal yawmil maw'ood
2) dan demi hari yang dijanjikan.
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
Wa shaahidinw wa mashhood
3) Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
Qutila as haabul ukhdood
4) Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman),
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
Annaari zaatil waqood
5) yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar,
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
Iz hum 'alaihaa qu'ood
6) ketika mereka duduk di sekitarnya,
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
Wa hum 'alaa maa yaf'aloona bilmu 'mineena shuhood
7) sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
Wa maa naqamoo minhum illaaa aiyu'minoo billaahil 'azeezil Hameed
8) Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji,
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
Allazee lahoo mulkus samaawaati wal ard; wallaahu 'alaa kulli shai 'in Shaheed
9) yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
Innal lazeena fatanul mu'mineena wal mu'minaati summa lam yatooboo falahum 'azaabu Jahannama wa lahum 'azaabul hareeq
10) Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lahum Jannaatun tajree min tahtihal anhaar; zaalikal fawzul kabeer
11) Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung.
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
Inna batsha Rabbika lashadeed
12) Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
Innahoo Huwa yubdi'u wa yu'eed
13) Sungguh, Dialah yang memulai pen-ciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya (kembali).
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
Wa Huwal Ghafoorul Wadood
14) Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih,
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ
Zul 'Arshil Majeed
15) yang memiliki ‘Arsy, lagi Mahamulia,
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ
Fa' 'aalul limaa yureed
16) Mahakuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ
Hal ataaka hadeesul junood
17) Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang),
فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
Fir'awna wa Samood
18) (yaitu) Fir‘aun dan Samud?
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ
Balil lazeena kafaroo fee takzeeb
19) Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan,
وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ
Wallaahu minw waraaa'ihim muheet
20) padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos).
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
Bal huwa Quraanum Majeed
21) Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia,
فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
Fee Lawhim Mahfooz
22) yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh).