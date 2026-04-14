Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
20 ayat
Surat ke-35 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
Laaa uqsimu bihaazal balad
1) Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah),
وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
Wa anta hillum bihaazal balad
2) dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini,
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ
Wa waalidinw wa maa walad
3) dan demi (pertalian) bapak dan anaknya.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ
Laqad khalaqnal insaana fee kabad
4) Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
Ayahsabu al-lai yaqdira 'alaihi ahad
5) Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا
Yaqoolu ahlaktu maalal lubadaa
6) Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.”
أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ
Ayahsabu al lam yarahooo ahad
7) Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
Alam naj'al lahoo 'aynayn
8) Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata,
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
Wa lisaananw wa shafatayn
9) dan lidah dan sepasang bibir?
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
Wa hadaynaahun najdayn
10) Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan),
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
Falaq tahamal-'aqabah
11) tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
Wa maaa adraaka mal'aqabah
12) Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
فَكُّ رَقَبَةٍ
Fakku raqabah
13) (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),
أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
Aw it'aamun fee yawmin zee masghabah
14) atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
Yateeman zaa maqrabah
15) (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
Aw miskeenan zaa matrabah
16) atau orang miskin yang sangat fakir.
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
Summa kaana minal lazeena aamanoo wa tawaasaw bissabri wa tawaasaw bilmarhamah
17) Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
Ulaaa'ika As-haabul maimanah
18) Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
Wallazeena kafaroo bi aayaatinaa hum as-haabul Mash'amah
19) Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ
Alaihim naarum mu'sadah
20) Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.