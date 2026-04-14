19 ayat
Surat ke-8 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
Sabbihisma Rabbikal A'laa
1) Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi,
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ
Allazee khalaqa fasawwaa
2) Yang menciptakan, lalu menyempurnakan (ciptaan-Nya).
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
Wallazee qaddara fahadaa
3) Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ
Wallazeee akhrajal mar'aa
4) dan Yang menumbuhkan rerumputan,
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ
Faja'alahoo ghusaaa'an ahwaa
5) lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman.
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ
Sanuqri'uka falaa tansaaa
6) Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa,
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ
Illaa maa shaaa'al laah; innahoo ya'lamul jahra wa maa yakhfaa
7) kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ
Wa nu-yassiruka lilyusraa
8) Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat),
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ
Fazakkir in nafa'atizzikraa
9) oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat,
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ
Sa yazzakkaru maiyakhshaa
10) orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
Wa yatajannabuhal ashqaa
11) dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya,
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ
Allazee yaslan Naaral kubraa
12) (yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka),
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
Summa laa yamootu feehaa wa laa yahyaa
13) selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup.
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
Qad aflaha man tazakkaa
14) Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
Wa zakaras ma Rabbihee fasallaa
15) dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
Bal tu'siroonal hayaatad dunyaa
16) Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia,
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
Wal Aakhiratu khairunw wa abqaa
17) padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
Inna haazaa lafis suhu fil oolaa
18) Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
Suhufi Ibraaheema wa Moosaa
19) (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.