19 ayat
Surat ke-1 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Iqra bismi rab bikal lazee khalaq
1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
Khalaqal insaana min 'alaq
2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
Iqra wa rab bukal akram
3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
Al lazee 'allama bil qalam
4) Yang mengajar (manusia) dengan pena.
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
'Al lamal insaana ma lam y'alam
5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ
Kallaa innal insaana layatghaa
6) Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas,
أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ
Ar-ra aahus taghnaa
7) apabila melihat dirinya serba cukup.
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ
Innna ilaa rabbikar ruj'aa
8) Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu).
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ
Ara-aital lazee yanhaa
9) Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ
'Abdan iza sallaa
10) seorang hamba ketika dia melaksanakan salat,
أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ
Ara-aita in kana 'alal hudaa
11) bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang salat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk),
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
Au amara bit taqwaa
12) atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
Ara-aita in kaz zaba wa ta walla
13) Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang) itu mendustakan dan berpaling?
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ
Alam y'alam bi-an nal lahaa yaraa
14) Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?
كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah
15) Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka),
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
Nasiyatin kazi batin khaatiyah
16) yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ
Fal yad'u naadiyah
17) Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
Sanad 'uz zabaaniyah
18) Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa),
كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩
Kalla; la tuti'hu wasjud waqtarib
19) sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).