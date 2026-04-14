11 ayat
Surat ke-14 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
Wal'aadi yaati dabha
1) Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
Fal moori yaati qadha
2) dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
Fal mugheeraati subha
3) dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
Fa atharna bihee naq'a
4) sehingga menerbangkan debu,
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
Fawa satna bihee jam'a
5) lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
Innal-insana lirabbihee lakanood
6) sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,
وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
Wa innahu 'alaa zaalika la shaheed
7) dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
Wa innahu lihubbil khairi la shadeed
8) dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
Afala ya'lamu iza b'uthira ma filquboor
9) Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
Wa hussila maa fis sudoor
10) dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ
Inna rabbahum bihim yauma 'izil la khabeer
11) sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.