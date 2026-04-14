Selasa, 14 April 2026 | 25 Syawwal 1447
11 ayat
Surat ke-11 Makkiyyah
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
وَالضُّحَىٰ
Wad duhaa
1) Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah),
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
Wal laili iza sajaa
2) dan demi malam apabila telah sunyi,
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
Ma wad da'aka rabbuka wa ma qalaa
3) Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu,
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ
Walal-aakhiratu khairul laka minal-oola
4) dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
Wa la sawfa y'uteeka rabbuka fatarda
5) Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ
Alam ya jidka yateeman fa aawaa
6) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu),
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
Wa wa jadaka daal lan fahada
7) dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk,
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
Wa wa jadaka 'aa-ilan fa aghnaa
8) dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
Fa am mal yateema fala taqhar
9) Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
Wa am mas saa-ila fala tanhar
10) Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
Wa amma bi ni'mati rabbika fahad dith
11) Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).