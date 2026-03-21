Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idulfitri 1447 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu pagi (21/3/2026). Salat dimulai pukul 07.00 WIB.

Pantauan Inilah.com, Gibran dan rombongan tiba sekitar pukul 06.45 WIB. Gibran didampingi istri dan putranya, Jan Ethes.

Setibanya di Masjid Istiqlal, Gibran langsung duduk di saf depan ditemani sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di samping kanannya ada Jan Ethes, yang juga berdampingan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Di samping kirinya, ada Ketua MPR Ahmad Muzani.

Gibran sendiri tampak mengenakan baju koko yang seragam dengan Jan Ethes. Baju yang dikenakannya bercorak cream keputihan.

Pejabat Pemerintahan

Sebelumnya selain Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menag Nasaruddin, ada sejumlah pejabat pemerintahan yang hadir mengikuti rangkaian salat Id di Istiqlal.

Adapun pejabat pemerintahan yang dimaksud antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudi.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, hingga Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, hingga Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.

Salat Idulfitri tahun ini dipimpin oleh Ahmad Husni Ismail sebagai imam, dengan Ahmad Rofiuddin Mahfudz bertindak sebagai badal imam.

Sementara itu, khatib yang bertugas ialah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Noorhadi Hasan, dengan tema 'Kemenangan Idul Fitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan'.