Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri peringatan Haul Agung Sultan Maulana Hasanuddin di kawasan Masjid Agung Banten Lama, Kota Serang, Banten, Senin (30/3/2026). Kegiatan yang diikuti ribuan masyarakat tersebut menjadi momentum penguatan nilai sejarah, spiritualitas, dan persatuan.

Rangkaian acara diisi dengan istighotsah, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, festival budaya, hingga tabligh akbar yang melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat. Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Mengharap Berkah Menjemput Karomah, Menjunjung Tinggi Marwah.”

Dalam sambutannya, Agus Jabo menekankan pentingnya menjaga ingatan sejarah sebagai fondasi dalam membangun masa depan bangsa. Ia mengingatkan pesan Presiden tentang pentingnya tidak melupakan sejarah atau “jas merah”.

“Sultan Maulana Hasanuddin adalah bagian dari sejarah yang harus kita jaga dan kita ambil hikmahnya,” ujar Agus Jabo.

Ia menjelaskan, kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin mencerminkan tiga pilar utama dalam kehidupan berbangsa, yakni kekuatan politik, spiritualitas keagamaan, dan kemandirian ekonomi. Ketiga pilar tersebut, menurutnya, masih relevan hingga saat ini.

Konsep tersebut tercermin dalam keberadaan istana sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat spiritualitas, serta pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Agus Jabo juga menegaskan bahwa karakter bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama dan budaya. Oleh karena itu, momentum haul dinilai penting untuk menghidupkan kembali kearifan lokal dan memperkuat jati diri bangsa.

Ia menilai kegiatan haul tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi sosial antara masyarakat, ulama, dan pemimpin. Menurutnya, persatuan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

“Malam ini adalah momentum menyatunya masyarakat, ulama, dan pemimpin. Ini menjadi dasar penting bagi persatuan kita,” katanya.

Lebih lanjut, Agus Jabo mendorong agar peringatan Haul Sultan Maulana Hasanuddin dapat dikembangkan sebagai agenda strategis daerah, bahkan berpotensi masuk dalam Kalender Event Nasional.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Gubernur Banten Andra Soni, Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.