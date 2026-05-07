Kementerian Agama (Kemenag) RI membangun ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui skema pembiayaan syariah sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kemenag mencatat telah membangun sebanyak 1.758 gedung KUA menggunakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan keagamaan di Indonesia.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menegaskan pemanfaatan SBSN untuk pembangunan KUA telah berlangsung sejak 2014 dan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan.

"Harapan publik terhadap layanan KUA sangat tinggi. Karena itu penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik," ujar Zayadi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

SBSN dan Penguatan Layanan Keagamaan

Skema SBSN merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang dinilai tepat sasaran dalam mendukung pembangunan sektor keagamaan.

Selain sesuai dengan prinsip syariat, model pembiayaan ini juga memberikan ruang bagi negara untuk menghadirkan fasilitas publik yang lebih layak dan representatif.

Menurut Zayadi, pembangunan KUA melalui SBSN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan fungsi dan peran kelembagaan KUA itu sendiri.

Ia menjelaskan, KUA kini telah mengalami transformasi signifikan. Tidak lagi sekadar menjadi tempat pencatatan pernikahan, KUA berkembang menjadi pusat layanan keagamaan masyarakat yang lebih luas dan komprehensif.

Transformasi Peran KUA

Saat ini, layanan KUA mencakup berbagai aspek kehidupan keagamaan masyarakat. Mulai dari bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, layanan wakaf dan zakat, hingga pembinaan kemasjidan dan layanan sosial keagamaan lainnya.

Transformasi itu menuntut adanya dukungan infrastruktur yang memadai agar pelayanan dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.

Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi KUA.

Selain itu, modernisasi fasilitas juga diharapkan mampu menciptakan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan efisien.

Jawab Kebutuhan Masyarakat

Zayadi menambahkan, pembangunan infrastruktur KUA melalui SBSN merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keagamaan yang berkualitas.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, kebutuhan akan layanan keagamaan yang profesional dan mudah diakses menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks ini, KUA berperan sebagai garda terdepan pelayanan negara di bidang keagamaan.

Melalui penguatan infrastruktur yang berkelanjutan, Kemenag menargetkan KUA dapat tampil sebagai wajah layanan keagamaan negara yang profesional, modern, dan inklusif.

"Pembangunan KUA bukan hanya soal gedung, tetapi juga upaya menghadirkan layanan yang lebih representatif, nyaman, dan mudah diakses masyarakat," kata Ahmad Zayadi.

Menuju Layanan Keagamaan Profesional dan Inklusif

Ke depan, pembangunan KUA berbasis SBSN diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik bangunan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas layanan dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, KUA dapat semakin berperan sebagai pusat pembinaan umat yang tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif, konsultatif, dan solutif dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan masyarakat.