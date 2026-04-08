Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh spekulasi yang menyebutkan bahwa Raja Inggris, Charles III, mungkin diam-diam telah memeluk agama Islam. Isu ini dipantik oleh unggahan viral seorang figur publik asal Australia, Lily Jay, yang menyoroti perlakuan istimewa sang penguasa monarki terhadap umat Muslim di Inggris.

Dalam videonya di Instagram, Lily Jay melempar pertanyaan provokatif kepada para pengikutnya. "Apakah King Charles seorang Muslim? Apakah Anda tahu bahwa dia tidak memberi pesan Paskah tahun ini? Namun, dia menyayangi umat Islam dengan mengucapkan 'Assalamualaikum, Ramadan Mubarak', dan 'Eid Mubarak'," ujar Lily.

Rumor liar ini rupanya memiliki landasan dari peristiwa nyata yang baru saja terjadi di Inggris pada awal April 2026.

Picu Kemarahan Buntut Absennya Pesan Paskah 2026

Berdasarkan penelusuran fakta, Istana Buckingham memang mengonfirmasi bahwa Raja Charles III tidak merilis pesan video resmi untuk Hari Raya Paskah tahun ini.

Kendati sang Raja dan Ratu Camilla tetap menghadiri prosesi kebaktian Maundy Thursday di North Wales, keputusan meniadakan pidato Paskah ini memicu kritik keras dari kalangan umat Kristen konservatif Inggris.

Pasalnya, hanya berselang beberapa pekan sebelumnya, Istana secara resmi merilis ucapan selamat menyambut Ramadan dan Idulfitri.

Meski pihak pembela kerajaan beralasan bahwa pidato Paskah memang bukanlah tradisi wajib tahunan monarki (tidak seperti pidato Hari Natal), momentum yang berdekatan dengan ucapan Ramadan membuat spekulasi tentang 'kemualafan' atau bias pro-Islam Raja Charles semakin liar di dunia maya.

Rekam Jejak 'Kemesraan' Raja Charles dengan Islam

Tudingan bahwa Raja Charles memiliki ketertarikan emosional dan intelektual pada Islam bukanlah hal baru.

Dalam videonya, Lily Jay turut mengingatkan kembali bahwa Charles telah lama memfasilitasi kegiatan buka puasa bersama di lingkungan istana, termasuk di Kastil Windsor.

"Dia telah mempromosikan Islam selama bertahun-tahun. Ia (Charles) menyebut Islam merupakan bagian dari masa lalu dan masa kini Eropa modern," papar Lily mengutip pandangan sang Raja.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak masih bergelar Pangeran Wales, Charles adalah tokoh Barat yang sangat vokal menghormati Islam. Ia menjabat sebagai Pelindung (Patron) di Oxford Centre for Islamic Studies.

Dalam pidato monumentalnya bertajuk "Islam and the West" di Oxford pada 1993, Charles secara terbuka memuji kontribusi peradaban Islam terhadap sains, kebudayaan, dan lingkungan.

Ia berulang kali menyatakan bahwa konsep Islam dalam menjaga harmoni alam sangat dibutuhkan oleh dunia Barat saat ini yang kehilangan koneksi spiritualnya dengan lingkungan.

Turut Dipanaskan oleh Klaim Rudy Giuliani

Viralnya narasi Lily Jay ini semakin mendapatkan traksi karena bertepatan dengan kegaduhan politik di Barat. Akhir Maret 2026, mantan Wali Kota New York, Rudy Giuliani, dalam program Piers Morgan Uncensored juga secara kontroversial mengklaim bahwa dengan masifnya perkembangan Islam di Inggris, Charles "mungkin saja sudah menjadi monarki Muslim Inggris."

Klaim tak berdasar Giuliani tersebut langsung dibantah keras oleh publik Inggris. Secara konstitusional, Raja Charles III tetap memegang gelar sakral sebagai Supreme Governor of the Church of England (Gubernur Tertinggi Gereja Inggris).