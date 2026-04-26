Di tengah konflik berkepanjangan yang terus mengguncang Timur Tengah, seruan moral dari kalangan ulama kembali mengemuka.

Tidak hanya menyoroti dampak kemanusiaan yang kian memburuk, tetapi juga mengingatkan pentingnya posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik global melalui prinsip nonblok.

Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH. Hasan Basri, menegaskan perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah harus segera diakhiri secara permanen.

Menurutnya, konflik yang terus berlangsung hanya akan memperdalam penderitaan umat manusia dan mengikis nilai-nilai kemanusiaan.

"Kami berharap perang yang terjadi di Timur Tengah berakhir karena Allah SWT menciptakan manusia beraneka perbedaan suku, bangsa, bahasa, namun harus bersatu dan tidak terjadi konflik," katanya.

Sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Ciheulang Rangkasbitung, KH. Hasan Basri juga menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan militer yang menimbulkan korban sipil.

Ia mengutuk penjajah Zionis Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas serangan yang menewaskan warga Iran dan Palestina.

Dalam keterangannya, ia menyoroti korban dari agresi militer tersebut banyak berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Situasi ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Di antara para korban kejahatan kemanusiaan Israel dan AS dalam agresi militernya terhadap Iran pada 28 Februari hingga tercapai gencatan senjata yang rapuh saat ini adalah anak-anak dan kaum wanita," katanya.

Lebih lanjut, ia menggambarkan dampak kehancuran yang meluas akibat serangan tersebut. Fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan permukiman penduduk tidak luput dari sasaran, yang berujung pada jatuhnya ribuan korban jiwa.

"Kami melihat pembunuhan itu sangat kejam dengan menyerang sekolah, permukiman penduduk, termasuk tempat tinggal rumah, rumah sakit, dan tempat lainnya hingga ribuan anak dan wanita meninggal akibat dihujani bom," kata KH Hasan Basri.

Dalam konteks ini, ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran berat yang terjadi.

Ia menilai, tindakan militer Israel dan Amerika Serikat dalam konflik tersebut telah melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Menurutnya, dalam kasus Gaza, tindakan Israel bahkan telah mencapai tingkat genosida dengan korban puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua.

Ia menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan perang yang harus diproses secara hukum internasional.

Ia juga menegaskan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, layak diadili sebagai penjahat perang. Selain itu, keterlibatan Presiden AS Donald Trump dalam serangan terhadap Iran juga dinilai sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan.

"Kami mengutuk Israel dan Presiden AS Donald Trump dan secepatnya perang itu diakhiri dan dihentikan," katanya menjelaskan.

Di sisi lain, KH Hasan Basri menyoroti pentingnya sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Ia berharap Indonesia tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif atau nonblok, sehingga tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar dunia.

Dia juga mengingatkan agar Indonesia tidak bergabung dalam Dewan Perdamaian (BoP) yang dikaitkan dengan inisiatif Presiden AS.

Menurutnya, keterlibatan dalam forum tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat adanya pihak-pihak yang dinilai telah melakukan pelanggaran kemanusiaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyampaikan penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.

Ia berharap pemerintah tetap menjaga independensi dan konsistensi dalam menjalankan politik luar negeri.