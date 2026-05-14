Ulama dan Saintis Gabung Tim Hisab Rukyat Kemenag 2026, Jaga Suasana Kondusif Umumkan Awal Hijriyah

Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi ulama dan saintis dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Pengukuhan tersebut menjadi perhatian menjelang Sidang Isbat penentuan awal Zulhijah 1447 Hijriah yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 17 Mei 2026.

Tim Hisab Rukyat terdiri atas unsur Mahkamah Agung, BRIN, BMKG, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, akademisi, pakar falak dan astronomi, pimpinan pondok pesantren, hingga tokoh hisab rukyat nasional.

Kehadiran tim lintas lembaga ini dinilai menjadi upaya pemerintah menghadirkan keputusan yang lebih moderat, ilmiah, dan inklusif di tengah beragam metode penetapan kalender Hijriah yang berkembang di masyarakat.

“Kehadiran Tim Hisab Rukyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terkait ibadah umat Islam. Penentuan awal bulan Hijriah bukan sekadar urusan teknis penanggalan, tetapi juga menyangkut aspek keyakinan dan kebersamaan sosial,” ujar Menag dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Menurut Menag, rekomendasi yang dihasilkan Tim Hisab Rukyat harus memiliki landasan kuat, baik secara syar’i maupun saintifik.

Karena itu, sinergi antara pakar astronomi, akademisi, ulama, dan organisasi masyarakat Islam dinilai perlu terus diperkuat.

“Kita ingin menghadirkan keputusan yang mendatangkan kemaslahatan tanpa menafikan keberagaman pendekatan yang ada. Karena itu, dialog dan musyawarah menjadi sangat penting,” katanya.

Sidang Isbat Zulhijah 1447 H Jadi Momentum Penting

Pengukuhan Tim Hisab Rukyat kali ini juga menjadi bagian penting menjelang Sidang Isbat awal Zulhijah 1447 H yang diperkirakan kembali menjadi perhatian publik.

Pemerintah ingin memastikan proses penetapan awal bulan Hijriah berjalan terbuka, akurat, dan dapat diterima seluruh elemen umat Islam.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan penguatan peran Kementerian Agama dalam merespons dinamika penentuan awal bulan Hijriah secara moderat dan ilmiah.

“Tim Hisab Rukyat menjadi ruang bersama untuk mempertemukan perspektif syariat dan sains dalam penentuan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi keagamaan sekaligus dasar ilmiah yang kuat,” ujarnya.

Abu Rokhmad menambahkan, tim tersebut juga diharapkan menjadi sarana memperkuat komunikasi lintas ormas Islam dan lembaga terkait, terutama menjelang pelaksanaan sidang isbat yang kerap menjadi perhatian masyarakat luas setiap tahun.

Empat Komitmen Bersama Tim Hisab Rukyat

Dalam rapat kerja yang digelar bersamaan dengan pengukuhan, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati empat poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan ialah komitmen menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal Hijriah, termasuk di media sosial.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menegaskan, sidang isbat merupakan forum bersama untuk menyatukan pandangan dalam penetapan awal bulan Hijriah.

“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk menyatukan pandangan dalam penetapan awal bulan Hijriah. Pemerintah memastikan proses ini berjalan terbuka dan dapat dijadikan rujukan bersama,” ujar Arsad dalam Pengukuhan dan Rapat Kerja Tim Hisab Rukyat di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, mekanisme sidang isbat kini diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.

Regulasi tersebut menjadi pedoman resmi dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara lebih sistematis dan terukur.

Adapun empat poin kesepakatan Tim Hisab Rukyat meliputi:

Mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan umat dalam perumusan kebijakan kalender Hijriah. Mempedomani regulasi pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026. Pemberitahuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah merujuk pada keputusan pemerintah setelah sidang isbat. Menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk di ruang publik dan media sosial.

Libatkan Ulama dan Saintis Ternama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026, Tim Hisab Rukyat dipimpin oleh Arsad Hidayat sebagai ketua dan Lubenah sebagai sekretaris.

Dari unsur ulama, sejumlah nama yang tergabung di antaranya KH Abdullah Jaidi, KH Sirril Wafa, KH Zufar Bawazir, Tubagus Hadi Sutikna, KH Yahya, dan KH Marzuqi Ahal.

Sementara dari kalangan saintis dan akademisi, tim ini melibatkan tokoh-tokoh astronomi dan falak nasional seperti Thomas Djamaluddin, Cecep Nurwendaya, Susiknan Azhari, serta Ahmad Izuddin.