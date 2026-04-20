Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia. UIN Ar-Raniry Banda Aceh menorehkan prestasi gemilang dengan menempati posisi puncak nasional dalam pemeringkatan riset global.

Universitas tersebut menempati peringkat pertama nasional dalam Scimago Institutions Rankings (SIR) 2026 untuk bidang riset dan secara global berada di posisi ke-818.

“Capaian tersebut merupakan hasil penguatan riset dan publikasi ilmiah yang dilakukan secara konsisten. Ini juga mencerminkan arah pengembangan kampus berbasis riset yang mulai menunjukkan hasil terukur,” kata Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mujiburrahman di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Salip Kampus Besar Nasional

Prestasi itu semakin mencuri perhatian karena UIN Ar-Raniry berhasil melampaui sejumlah kampus ternama di Indonesia.

Dalam pemeringkatan tersebut, posisi kedua nasional ditempati oleh Universitas Indonesia dengan peringkat global 956, disusul Universitas Gadjah Mada di posisi ketiga nasional dan peringkat 1.372 dunia.

Dominasi kampus berbasis keagamaan ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa kekuatan riset hanya berpusat di perguruan tinggi umum dan wilayah Pulau Jawa.

Tiga Pilar Penilaian Global

Mujiburrahman menjelaskan, pemeringkatan SIR tidak semata melihat jumlah publikasi, tetapi mengacu pada tiga indikator utama, yakni kinerja riset, inovasi, serta dampak sosial berbasis visibilitas web.

UIN Ar-Raniry juga tercatat masuk dalam kuartil pertama (Q1), kategori tertinggi dalam sistem penilaian tersebut. Hal ini menegaskan kualitas riset yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdampak luas.

Selain tiga besar nasional, sejumlah perguruan tinggi lain yang masuk 10 besar antara lain Institut Pertanian Bogor (peringkat global 1.514), Universitas Negeri Padang (1.870), Universitas Airlangga (2.019), serta Universitas Syiah Kuala (2.096).

Menurut Mujiburrahman, pemeringkatan Scimago mengacu pada publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, termasuk kualitas sitasi dan dampak ilmiah.

“Secara umum, hasil ini menunjukkan meningkatnya daya saing perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dari kawasan luar Pulau Jawa, dalam peta riset global,” katanya.

Unggul di Bidang Keislaman

Tak hanya unggul secara umum, UIN Ar-Raniry juga mencatat prestasi spesifik di berbagai bidang keilmuan. Untuk kategori penguatan riset berbasis keagamaan, kampus ini berada di peringkat ke-14 dunia.

Sementara itu, di bidang hukum, fakultas hukum menempati peringkat ke-131 dunia, tertinggi di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Di bidang antropologi, UIN Ar-Raniry menempati peringkat pertama di Indonesia dan posisi ke-13 di Asia.

Pada rumpun ilmu sosial bidang pendidikan, kampus tersebut berada di peringkat kedua nasional, sedangkan di bidang filsafat menempati posisi pertama nasional.

Didukung Jurnal Bereputasi

Pencapaian ini turut diperkuat oleh kualitas publikasi ilmiah kampus. Empat jurnal UIN Ar-Raniry berhasil masuk kuartil pertama (Q1) berdasarkan Scimago Journal Rank (SJR) 2025.

“Capaian tersebut juga ditopang oleh publikasi ilmiah. Empat jurnal UIN Ar-Raniry berada pada kuartil pertama (Q1) berdasarkan Scimago Journal Rank (SJR) 2025, yakni El-Usrah, Samarah, Jurnal Ilmiah Islam Futura, dan Petita,” katanya.