Tokoh pendakwah nasional, Ustaz Adi Hidayat (UAH), resmi didaulat menjadi Dewan Syariah Keluarga Masyarakat Islam Indonesia (KMII) Jepang. Pengukuhan tersebut efektif berlaku sejak Senin, 4 Mei 2026.

Berdasarkan rilis resmi dari KMII Jepang, UAH akan bertugas membimbing umat Islam di negeri sakura bersama jajaran Dewan Syariah lainnya, termasuk Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI KH Muhammad Cholil Nafis, serta sejumlah asatidz lokal seperti Ustaz Nasril Albab, Ustaz Jailani Abdussalam, Ustaz Herizal Adhardi, Ustaz Akhmad Munir, dan Ustaz Nizar Ulil Albab.

Sehari setelah pengukuhannya, UAH langsung menyapa para diaspora Indonesia melalui acara Kajian Subuh Spesial Golden Week yang digelar di Masjid Indonesia Tokyo (MIT) pada Selasa (5/5/2026).

Dalam tausiahnya, UAH berpesan agar WNI di Jepang mampu menjadi representasi umat Islam yang berkarakter Ulul Albab—yakni golongan yang cerdas secara intelektual, namun tetap memiliki kedalaman iman dan ketakwaan.

"Ulul Albab adalah individu yang berperan aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadikan diri kita sebagai muslim yang bermanfaat dan dipandang positif di tengah masyarakat Jepang," pesan UAH di hadapan jemaah.

UAH juga menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. "Pastikan setiap aktivitas keseharian selalu terkoneksi dengan Allah SWT dengan melakukan perencanaan sejak waktu subuh," tambahnya.

Ia turut didampingi oleh Asisten II Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Pandji Harijono, serta Ketua Yayasan Institut Quantum Akhyar, Ica Putra.

Populasi Muslim Indonesia di Jepang Melonjak

Acara kajian ini turut dihadiri oleh perwakilan KBRI Tokyo. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Korfung Pensosbud) KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menyambut baik dukungan bimbingan keagamaan dari UAH.

Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan jumlah WNI yang bermukim di Jepang berjalan seiring dengan lonjakan jumlah populasi umat Muslim secara keseluruhan di negara tersebut.

Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah WNI yang bermukim di Jepang telah menyentuh angka 260 ribu orang.

"Sementara itu, jumlah warga Muslim di Jepang saat ini sekitar 420 ribuan orang, di mana sebanyak 200 ribuan di antaranya adalah warga Muslim asal Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada sejumlah dinamika yang tentu menjadi perhatian bersama," ujar Muhammad Al Aula.