Kabar baik datang bagi para pendidik di lingkungan pesantren. Pemerintah melalui Kementerian Agama mulai mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal (SPM-PDF).

Kebijakan tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan berbasis keagamaan.

Pada Triwulan I tahun 2026, sebanyak 267 guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik dipastikan menerima tunjangan tersebut. Ini menjadi tonggak penting pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi guru pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan pencairan TPG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk mereka yang berstatus non ASN di bawah naungan Kementerian Agama.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Agama, pencairan TPG menjadi perhatian kami. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru adalah prioritas pembangunan nasional,” kata Amin Suyitno, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan peran strategis guru dalam membentuk masa depan bangsa.

"Guru merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan guru terpenuhi dengan baik," sambung Amin Suyitno.

Menurutnya, pencairan tunjangan profesi ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas para guru di Indonesia.

"Kemenag melalui Ditjen Pendis, terus melakukan penyempurnaan sistem penyaluran tunjangan profesi agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran," terang Amin Suyitno.

Ia juga memastikan bahwa mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap setiap triwulan agar distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami memastikan bahwa guru yang telah memenuhi persyaratan akan menerima haknya dengan baik,” tandas Amin Suyitno.

Sementara itu, Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan penerima TPG kali ini adalah guru non ASN pada SPM-PDF Direktorat Pesantren yang telah memenuhi seluruh ketentuan administratif, termasuk kepemilikan sertifikat pendidik.

“Total ada 267 guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang menerima TPG triwulan I ini,” jelasnya.

Basnang berharap pencairan tunjangan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi para guru pesantren untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat peran mereka dalam membentuk karakter generasi muda.