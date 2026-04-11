Pesantren Lirboyo menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), meski hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari PBNU.

"Keputusan resmi tentu kita semua menunggu hasil dari konferensi besar yang menurut informasi akan dilaksanakan pada bulan April ini," kata Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Abdul Muid Shohib dalam keterangannya di Kediri, dikutip dari ANTARA, Sabtu (11/4/2026).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Nurul Huda Djazuli dan berbagai pihak yang telah mengusulkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan resmi terkait penunjukan tersebut.

"Sampai saat ini, karena belum ada permintaan resmi, pihak Lirboyo juga belum pernah secara khusus membahas hal tersebut dalam forum internal," katanya.

Pengalaman dan Kesiapan

Meski belum ada penunjukan resmi, Lirboyo menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah jika dipercaya oleh PBNU.

"Melihat besarnya kecintaan para masyayikh Lirboyo terhadap jamiyah Nahdlatul Ulama, apabila nantinya benar-benar ditunjuk dan dipercaya, insyaallah Lirboyo siap untuk melaksanakan amanah tersebut," kata Abdul Muid.

Ia menjelaskan, Lirboyo memiliki pengalaman historis sebagai tuan rumah Muktamar NU pada 1999, serta didukung sarana dan prasarana yang kini dinilai lebih memadai.

"Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, kondisi Lirboyo saat ini alhamdulillah relatif lebih memadai," tambahnya.

PBNU Matangkan Persiapan

Di sisi lain, PBNU saat ini masih fokus melakukan konsolidasi organisasi menjelang Muktamar yang direncanakan berlangsung pada pertengahan 2026.

Sekretaris Jenderal PBNU masa khidmat 2022–2027, Saifullah Yusuf, menyebutkan persiapan meliputi konsolidasi internal hingga verifikasi administrasi kepengurusan yang berhak menjadi peserta dalam forum tertinggi NU tersebut.

Selain itu, PBNU juga melakukan silaturahmi dengan para ulama sepuh guna memohon doa restu menjelang pelaksanaan muktamar.

"Nanti setelah itu, saya biasanya akan lanjut sowan pada beberapa ulama, khususnya kiai-kiai sepuh, seperti ke Ploso, Lirboyo, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Fuad Sidogiri, dan beberapa lagi yang lain untuk mohon doa restu," ujarnya.

Lokasi Belum Diputuskan

Terkait lokasi Muktamar ke-35 NU, hingga kini masih dalam pembahasan internal dan belum diputuskan secara resmi karena harus melalui mekanisme rapat organisasi.

Sejumlah alternatif lokasi masih dikaji, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis.