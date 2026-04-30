Gejolak konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga berpotensi memicu efek domino hingga ke dalam negeri. Karena itu, generasi muda Indonesia dinilai perlu dibekali pemahaman objektif agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi global yang bias.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional di Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026), yang mengangkat tema dinamika konflik global dan tanggung jawab moral dunia Islam.

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi’iyah (YAPTA) sekaligus anggota DPD RI, Dailami Firdaus, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara empati global dan stabilitas nasional.

"Bangsa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim harus mampu menyikapi konflik global secara bijak dan menjaga persatuan nasional," kata Dailami.

Ia mengingatkan, konflik global dapat dengan mudah bergeser menjadi konflik pemikiran jika tidak diimbangi edukasi yang memadai. Karena itu, peran pemerintah dalam memperkuat literasi publik menjadi sangat krusial.

"Siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana sikap kita ke depannya sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjaga agar bangsa ini tetap utuh. Jangan sampai kita terpengaruh lebih dalam sehingga konflik tersebut bergeser atau berdampak ke Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan dunia Islam harus tampil sebagai kekuatan moral di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel.

"Dunia Islam harus hadir sebagai suara moral, kekuatan etis, dan penjaga nilai kemanusiaan universal. Diam terhadap ketidakadilan bukanlah sikap yang diajarkan,” katanya.

Dalam konteks Indonesia, peran diplomasi dan komitmen konstitusional terhadap perdamaian dinilai menjadi fondasi penting.

"Indonesia harus konsisten memperjuangkan perdamaian, tegas terhadap pelanggaran kedaulatan, dan aktif dalam diplomasi global. Indonesia juga berpotensi menjadi jembatan dialog dunia," ucapnya.

Peran Strategis Kampus

Rektor UIA, Masduki Ahmad, menegaskan, kampus memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk pola pikir mahasiswa agar tetap rasional dan tidak mudah terseret arus propaganda.

‎"Pada akhirnya, peperangan ini sebetulnya berkaitan dengan upaya hegemoni pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan pemahaman dan kecerdasan kepada para mahasiswa. Kalian harus mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah," paparnya.

Menurutnya, forum akademik seperti seminar menjadi ruang penting untuk menghadirkan diskursus yang sehat dan berbasis konstitusi.

“Dari diskusi ini muncul banyak ide yang murni dan sangat baik, yang bisa mencerahkan peserta serta mendorong akademisi untuk turut berbicara. Kita berbicara berdasarkan dasar konstitusi dan demi kepentingan Indonesia,” kata Masduki.

Lebih dari Sekadar Konflik Politik

Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam, Din Syamsuddin, menyoroti konflik Timur Tengah tidak hanya dipengaruhi faktor geopolitik, tetapi juga dimensi ideologis dan teologis.

‎"Suka atau tidak, episentrum peradaban dunia telah bergeser, dan Barat sedang mengalami penurunan. Pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia ke kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika geopolitik global saat ini," ujarnya.

Ia juga menyinggung ketahanan Iran yang dinilai kuat karena didukung sejarah panjang pendidikan dan spiritualitas sejak Revolusi Iran 1979.

Menurut Din, memahami konflik global harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek sejarah, ideologi, hingga peradaban.