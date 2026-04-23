Langkah internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia kembali menguat. Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) menunjukkan komitmennya menembus panggung global melalui kunjungan strategis ke Spanyol, dalam upaya memperluas jejaring akademik sekaligus membangun fondasi peradaban berbasis ilmu dan nilai Islam berkemajuan.

Dipimpin langsung oleh Rektor UMRI, Saidul Amin, rombongan kampus tersebut melakukan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Spanyol pada Jumat (18/4/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda besar memperkuat kolaborasi internasional di bidang pendidikan tinggi.

Kehadiran UMRI disambut langsung oleh Duta Besar RI untuk Spanyol, Muhammad Najib. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Najib mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan UMRI dan jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), yang dinilainya mampu bersaing di level global.

“Tentu ini merupakan potensi yang besar dan kita disini dapat terus menjalin jembatan internasional yang kokoh karena kerja sama internasional antara universitas di Indonesia dengan Spanyol sangat terbuka lebar,” ujar Dubes RI dalam siaran pers Muhammadiyah dikutip inilah.com, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan peluang kolaborasi akademik antara Indonesia dan Spanyol tidak hanya terbuka, tetapi juga strategis dalam membangun konektivitas keilmuan global. Dalam konteks ini, perguruan tinggi Indonesia didorong untuk semakin adaptif dan visioner dalam merancang kerja sama lintas negara.

Dalam dialog yang berlangsung, Dubes Najib juga memberikan sejumlah masukan penting. Ia menyoroti perlunya komunikasi yang efektif, pengelolaan website yang profesional, serta kejelasan tujuan dalam setiap inisiatif kerja sama internasional sebagai kunci keberhasilan.

Tak hanya berbicara soal teknis kerja sama, pembahasan juga menyentuh dimensi historis dan peradaban. Najib menyinggung jejak kejayaan Islam di wilayah Andalusia yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Warisan tersebut dinilai relevan sebagai inspirasi dalam membangun kembali peradaban Islam yang berkontribusi di tingkat global.

“Harapannya umat Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah, dapat berperan aktif dalam memperkuat peradaban dan kontribusi umat di tingkat global,” tutur Najib.

Menanggapi hal itu, Saidul Amin menegaskan kunjungan ke Spanyol memiliki tujuan konkret, yakni membuka peluang program pertukaran mahasiswa dan dosen serta memperluas jejaring akademik UMRI di tingkat internasional.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat kapasitas akademik sekaligus memperluas wawasan global sivitas akademika.

Dalam kesempatan yang sama, Saidul Amin juga mengundang Dubes RI untuk memberikan kuliah umum di UMRI pada Oktober mendatang. Undangan itu mencerminkan upaya UMRI membangun ekosistem akademik yang tidak hanya terbuka, tetapi juga aktif menghadirkan perspektif global ke dalam ruang-ruang pendidikan.

“Keterbukaan dalam transfer ilmu pengetahuan ini begitu penting. Begitu juga dengan sejarah peradaban, yang mana kita dapat menjadikannya inspirasi untuk membangun peradaban masa depan. Maka dari itu, saya harap ini dapat membawa manfaat besar, tak hanya bagi UMRI, namun bagi seluruh umat dan bangsa,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa perguruan tinggi Indonesia, khususnya dalam jaringan Muhammadiyah, semakin serius memainkan peran sebagai aktor global.