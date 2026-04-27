Kisah Suster Yustina Klun Kolo menjadi potret nyata bagaimana moderasi beragama tidak sekadar jargon, melainkan praktik hidup yang tumbuh dan dirawat dalam ruang akademik.

Di tengah lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) yang kental dengan nilai-nilai Islam, seorang mahasiswi Katolik justru menemukan ruang aman, inklusif, dan penuh penerimaan.

Dilansir dari siaran pers Unusa, Senin (27/4/2026), momen itu mencapai puncaknya saat Suster Yustina resmi diwisuda dalam prosesi di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, pada 22–23 April 2026.

Ia bahkan dipercaya mewakili wisudawan untuk berpidato, mengenakan jubah biarawati lengkap, sebuah simbol kuat keberagaman bukan sekadar diterima, tetapi juga dihormati.

Datang dengan Ragu, Pulang dengan Keyakinan

Berawal dari Kefamenanu/Wini, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yustina datang dengan keraguan. Pilihannya menempuh studi di kampus berbasis Islam sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, realitas yang ia temukan justru berbanding terbalik.

“Saya merasakan langsung suasana kampus yang inklusif dan penuh toleransi. Interaksi dengan dosen maupun teman-teman berlangsung sangat baik, tanpa membedakan latar belakang,” ungkap anak keempat dari tujuh bersaudara ini.

Pengalaman tersebut menjadi refleksi nyata bagaimana pendidikan tinggi dapat menjawab tantangan global, khususnya dalam mendorong inklusivitas dan harmoni sosial.

Di tengah dorongan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), praktik seperti itu menunjukkan kampus bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga ruang pembentukan nilai.

Kampus sebagai Laboratorium Toleransi

Unusa menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi inklusif melalui langkah konkret. Pendidikan berkualitas (SDG 4), pengurangan kesenjangan (SDG 10), serta perdamaian dan keadilan (SDG 16) tidak berhenti sebagai konsep, tetapi diterapkan dalam keseharian akademik.

Salah satu implementasinya terlihat dalam mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Bagi Yustina, pengalaman ini justru memperkaya cara pandangnya.

“Saya belajar memahami nilai-nilai keislaman yang moderat, sekaligus pentingnya hidup berdampingan secara harmonis,” kata putri dari pasangan ayah Laurensius Pauf Kolo dan Ibu Maria Kebo.

Di titik ini, pendidikan tidak lagi sekadar transfer pengetahuan, tetapi menjadi jembatan perjumpaan lintas iman yang memperkuat empati dan saling pengertian.

Peran Dosen dan Sistem yang Adil

Keberhasilan menciptakan lingkungan inklusif tidak terlepas dari peran dosen dan tenaga kependidikan. Profesionalitas dan sikap non-diskriminatif menjadi fondasi utama.

“Dosen dan tenaga kependidikan bersikap profesional, adil, dan tidak membeda-bedakan mahasiswa,” jelas Yustina.

Pernyataan itu menegaskan nilai kesetaraan bukan sekadar retorika institusi, melainkan praktik nyata yang dirasakan langsung oleh mahasiswa.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui partisipasi Unusa dalam Times Higher Education Impact Rankings, yang menilai kontribusi perguruan tinggi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Langkah tersebut menempatkan Unusa dalam ekosistem global kampus yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga dampak sosial.

Moderasi Beragama sebagai Keniscayaan

Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan isu intoleransi, kisah Yustina menghadirkan narasi tandingan yang menyejukkan.

Ia menegaskan, keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan.

“Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, perbedaan agama, suku, dan budaya hendaknya menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis.

Pesan tersebut relevan tidak hanya bagi dunia kampus, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa yang terus diuji oleh perbedaan.

Dari Kampus ke Pengabdian

Kini, setelah menyelesaikan studi D4 Analis Kesehatan, Yustina mengabdikan diri dengan bekerja di RSK Budi Rahayu, Blitar.

Perjalanannya menjadi bukti pendidikan berbasis nilai mampu melahirkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan spiritual.

Lebih dari sekadar kisah pribadi, pengalaman Suster Yustina Klun Kolo adalah cermin ketika nilai inklusivitas dijalankan secara konsisten, kampus dapat menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan moderasi beragama, sebuah kebutuhan mendesak di tengah dinamika dunia modern.